In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Sonntag mindestens zwei Menschen bei einer Gasexplosion ums Leben gekommen. Bei dem Unglück wurden vier Stockwerke des neunstöckigen Wohnblocks zerstört. Diese Frau hatte Glück im Unglück. O-TON ANWOHNERIN: "Ich war nicht zu Hause, aber mein Sohn. Er war eben in der Küche. Als das Gas explodierte, stürzte der Boden des Schlafzimmers und des Flurs ein. Nur in der Küche hielt der Boden. Mein Sohn erreichte das Treppenhaus, er lebt und es geht ihm gut. Ich selbst war nicht zu Hause." Die Behörden rechnen damit, dass noch weitere Menschen unter den Trümmern begraben sein könnten. Die Feuerwehr hat 21 Menschen in Sicherheit gebracht, wie viele sich zum Zeitpunkt der Explosion im Haus befanden, ist aber noch unklar. Warum sich die Explosion ereignete, ist noch nicht bekannt.