Wie viele Gastronomen hat Christian Holle in den letzten Wochen mit der Leere in seinem Restaurant zu kämpfen gehabt. Keine Gäste, kein Umsatz aber überall laufende Kosten. Der Corona-Lockdown hat dem Restaurant "Hannibal" im hessischen Nidderau tüchtig zugesetzt, wie Christian Holle am Mittwoch erläuterte: "Die zwei Monate der Schließung, die waren fürchterlich für uns. Viele Dinge sind kaputt gegangen aufgrund der Schließung, Wir haben viel mit mechanischen Teilen hier zu tun, Stillstand bedeutet Tod für die ganze Mechanik. Unheimliche Kosten entstanden, obwohl wir sehr viel in den Unterhalt investiert haben, während den zwei Monaten, wir haben versucht uns beschäftigt zu halten. Was uns natürlich extrem seelisch dann belastet hat, war die Perspektivlosigkeit. Wir haben keine Informationen bekommen, wann können wir, wann dürfen wir, wie geht es weiter. Man hat gesehen, wie das Konto immer leerer wurde." Nur zaghaft und unter strengen Hygieneauflagen ist der Betrieb in den letzten Tagen wieder angelaufen. Zwar gibt es im Zuge der Corona-Hilfe etwa von der KfW erleichterte Möglichkeiten, einen Kredit zu beantragen, doch für den „Hannibal"-Inhaber ist das nicht ausreichend. Daher bereitet Holle mit der Hilfe von Rechtsanwalt Harald Nickel eine Musterklage vor. Berufsverbände hätten gebeten, ein ergebnisoffenes Gutachten über die Frage zu veranlassen, ob denjenigen, deren Betrieb ohne eigenes Verschulden geschlossen wurde, Entschädigungsansprüche zustehen. "Aus meiner Sicht ist im Gesetz der Entschädigungsanspruch nicht vergessen, sondern er ist drin. Es ist ein allgemeiner Anspruch, der jeden bedenkt, der im Allgemeininteresse, ohne dafür verantwortlich zu sein, Einbußen hinnehmen muss durch Betriebsschließungen, durch Berufsverbote oder Beschränkungen. Und die Behörden, die Länder, der Bund und Kollegen von mir meinen, dass derartige Ansprüche durch das Infektionsschutzgesetz gerade ausgeschlossen sind, weil man sagt, das ist ein Spezialgesetz und das Spezialgesetz sieht bestimmte, für die Mittelständler aber unbedeutende Unterstützungen und Entschädigungen vor und mehr gibt es nicht. Das ist falsch." Betriebsschließungen haben wegen der Corona-Pandemie bei Restaurants und Hotels in Deutschland für einen drastischen Umsatzrückgang gesorgt. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, zeigen die neusten Zahlen aus der Branche, dass die Erlöse des Gastgewerbes im März binnen Jahresfrist um etwa 45 Prozent fielen und damit so stark wie seit rund 25 Jahren nicht mehr. Und für den April wird sogar mit Umsatzeinbußen von über 90 Prozent gerechnet.