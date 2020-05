Für Gastwirte in ganz Deutschland kommt die Wiedereröffnung von Hotels und Gaststätten keinen Tag zu früh. Am Montag wird auch der Bonner Restaurantbetreiber Salah Cheko wieder aufmachen können. Der Wirt steckt mitten in den Vorbereitungen. "Wenn man mir vor einer Woche gesagt hätte, wann wir die Gastronomie wieder aufmachen dürfen, das war gefühlt eine halbe Ewigkeit entfernt, dass es am Ende doch so schnell geht, wie gesagt, ich fasse es kurz zusammen, wir fühlen uns überrumpelt, aber im positiven Sinne." Jetzt ist Cheko damit beschäftigt, seine Bar auch coronatauglich zu machen. Die Abstände zwischen den Sitzplätzen müssen stimmen, wie viele Gäste können überhaupt gleichzeitig bewirtet werden, wie viele Stühle müssen weg, alles Fragen, mit denen sich der Wirt beschäftigt. In den vergangenen zwei Wochen konnte er sein Menü nur zum Mitnehmen anbieten, was kaum finanzielle Entlastung gebracht hat. Auch die geringere Zahl von Gästen wird bei vielen Gastronomen vermutlich zu höheren Kosten führen. Die Berliner Restaurantbetreiber Ilja Wolf-Bauwens und Matthias Gleis wollen deshalb Entschädigungen. Ihr Lokal Volt liegt mitten im angesagten Bezirk Kreuzberg. Die laufenden Kosten sind hoch. Reingekommen ist die letzten Wochen so gut wie nichts. "Wir sind de facto seit zwei Monaten geschlossen und wir wurden hier ja auf eine gewisse Weise betriebswirtschaftlich enteignet. Wir konnten unsere Kosten ja nicht der Situation anpassen, also wahnsinnig viel Geld bezahlt, und es wurde uns behördlich untersagt, unserem Betrieb nachzugehen. Grundsätzlich müssen wir das akzeptieren. Das haben wir auch akzeptiert. Aber einen Eingriff des Staates geht nach unserem Verständnis immer auch mit einer Entschädigung einher." Ob das möglich ist, prüfen die zwei Gastronomen jetzt zusammen mit ihrem Rechtsanwalt Guido Kluck: "Natürlich muss man die Soforthilfen oder die staatlichen Unterstützungen, die die entsprechenden Unternehmen bekommen haben, entsprechend berücksichtigen. Das ist sicherlich ganz klar. Aber da muss man auch genau hinschauen, welche staatlichen Hilfen zugesprochen wurden in welcher Größenordnung. Und man muss auch berücksichtigen, dass es viele Unternehmen gibt, die diese Unterstützung überhaupt nicht bekommen haben aufgrund entsprechender Begrenzungen." Viele Gastronomen sehen die Wiedereröffnung unter den Corona-Auflagen eher als Schadensbegrenzung. Salah Cheko aus Bonn ist sich jedenfalls ziemlich sicher, das nicht jeder Gastronom oder Kneipier diese Zeit überstehen wird. Die Öffnung der Lokale ist für Gastwirte nur eine Station auf dem Weg zur Normalisierung.