HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Alexander Gauland, AfD-Co-Chef: "Wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen in Dreier-Koalitionen, ich würde mal sagen ausbrechen, dann wird es für die Funktionärsschicht der CDU sehr schwierig. Und vor allen Dingen in Sachsen, wo die Union sehr konservativ ist, wird es sehr schwierig zu begründen, dass man sozusagen um jeden Preis mit der AfD nicht einmal reden will. Das schaue ich mir gern mit großer Gelassenheit und Begeisterung an. Wir haben ein Wahlergebnis, das jedenfalls nicht zulässt, uns auf Dauer in irgendeiner Weise außen vor zu lassen. Wir bestimmen die Themen im Lande." O-Ton Jörg Meuthen, AfD-Co-Chef: "Denn wir werden als Oppositionskraft natürlich jetzt noch stärker. Und gleichzeitig werden wir Regierungsbündnissen gegenüberstehen, die noch fragiler sind. Denn es zeichnet sich ja sehr deutlich ab, dass wenn das überhaupt gelingt, in einem Fall ist das noch nicht ganz sicher, es auf jeden Fall drei Parteien Bündnisse sein werden. Und die sind üblicherweise nicht sehr stabil, so dass wir also eine bärenstarke Opposition sein werden gegen sehr fragile Regierungsbündnisse. Und es mag sein, dass es vielleicht auch nicht über die volle Länge reicht, das werden wir sehen, dem können wir jetzt nicht vorgreifen. Summa summarum freuen wir uns in beiden Bundesländern auf eine extrem gute parlamentarische Arbeit."