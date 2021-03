HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Alexander Gauland (AfD), Fraktionsvorsitzender: "Es liegt im deutschen Interesse, dass zuerst die Bürger dieses Landes geimpft werden, natürlich auf freiwilliger Basis. Jede Art von Impfzwang, auch den indirekten, lehnen wir ab. Darum hat sich die Bundesregierung zu kümmern, und zwar nicht aus Impf-Nationalismus, wie ein törichter Vorwurf sogleich lautete, sondern aus derselben Selbstverständlichkeit, mit der jeder zuerst an die Gesundheit seiner Familie denkt. Aus demselben Grunde, wie sich der Bürgermeister von Kassel eben erst um Kassel kümmern muss und nicht um Bielefeld. Joe Biden hat sich beim Impfen sofort an das Motto von Donald Trump gehalten ‚America first'. Und das ist richtig so, meine Damen und Herren." O-Ton Christian Lindner (FDP), Fraktionsvorsitzender: "Ich sage Ihnen die Haltung der FDP: Ich rate Ihnen von pauschalen Reiseverboten ab. Setzen Sie auf Tests. Nicht nur sind Einreiseverbote in Deutschland historisch belegt. Darüber hinaus entsprechen Sie wiederum nicht der Lebenswirklichkeit vieler Familien. Es gibt mildere Mittel, um das Ziel der Pandemie-Bekämpfung zu erreichen." O-Ton Amira Mohamed Ali (Die Linke), Fraktionsvorsitzende: "Ihr Corona-Management ist inzwischen, man kann es nicht anders sagen, ein Trümmerhaufen. Und das nicht nur, weil die Maßnahmenpakete immer verwirrender und chaotischer werden, sondern weil effektive und von renommierten Wissenschaftlern nahegelegte Maßnahmen einfach nicht getroffen werden z.B. die Verpflichtung zum Homeoffice überall da, wo das möglich ist. Noch immer müssen viele Menschen in Großraumbüros sitzen, weil die Arbeitgeber das Homeoffice einfach nicht erlauben. Sie werden gezwungen, sich einem unnötigen Infektionsrisiko auszusetzen, und das Risiko ist ganz erheblich." O-Ton Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Fraktionsvorsitzende: "Und wir müssen dafür sorgen, dass die Büros wirklich zu sind. Sie sind es immer noch nicht, und dort finden weiterhin in Großraumbüros Pandemietreiben statt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Betriebe heruntergefahren werden. Natürlich. Wieso redet eigentlich darüber keine und keiner, was in den Unternehmen zum Teil gerade passiert, wo eben immer noch keine Tests da sind. Und deswegen wäre es so wichtig, sie verbindlich zu machen. Und natürlich muss klar sein, dass die Urlaubsrückkehrerinnen verbindlich getestet werden."

