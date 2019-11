Proteste beim AfD-Parteitag in Braunschweig: Vor der Kongresshalle hatten sich am Samstagmorgen Hunderte Menschen versammelt und lautstark gegen die Veranstaltung protestiert. Mit Sitzblockaden behinderten sie den Zugang. Die Polizei sperrte den Ort weiträumig ab und machte den Weg für AfD-Delegierte frei. Auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende will die AfD eine neue Parteiführung wählen. Der amtierende Co-Vorsitzende Alexander Gauland hatte angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. "Wenn ich heute als einer der Gründer der Partei Platz mache für einen Jüngeren. Dann geschieht das in Freundschaft. Und niemand muss die Sorge haben, dass ich morgen öffentlichkeitswirksam entdecke, dass die Partei nicht mehr die meine ist, weil sie angeblich zu rechts geworden sei. Und wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, wird der Tag kommen, an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat: uns." Gauland unterstützt die Kandidatur von Tino Chrupalla. Als weitere aussichtsreiche Kandidaten gelten Gottfried Curio und die niedersächsische Fraktionsvorsitzende Dana Guth. Auch der amtierenden Vorsitzende Jörg Meuthen bewirbt sich.