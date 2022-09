STORY: Mit mehreren großen Gedenkveranstaltungen haben die USA an die Opfer der Anschläge vom 11. September vor 21 Jahren erinnert. An allen drei Anschlagsorten von damals gedachten am Sonntag hochrangige Regierungsvertreter, Überlebende und Angehörige von Getöteten der fast 3.000 Todesopfer der verheerenden Attacken. US-Präsident Joe Biden versprach bei einer Trauerfeier am Verteidigungsministerium in Arlington nahe der Hauptstadt Washington, beim Kampf gegen den Terrorismus nicht nachzulassen. "Wir sind nicht nur eine Nation, die auf Grundsätzen beruht, sondern auch auf einer Idee, die uns von anderen Nationen unterscheidet, die einzigartig auf der Welt ist. Die Idee, dass jeder Mensch gleich geschaffen ist und sein Leben lang gleich behandelt werden sollte. Wir werden dieser Idee nicht immer gerecht. Aber wir haben uns nie von ihr entfernt. Das ist es, was uns stark macht. Das ist es, was uns zu dem macht, was wir sind. Und das ist es, was die Flugzeugentführer am meisten zu zerstören hofften, als sie unsere Gebäude und unsere Menschen angriffen. Sie haben versagt." In New York markierte ein Glockenläuten um 8.46 Uhr den Moment, in dem 2001 das erste Flugzeug in das World Trade Center gestürzt war. Anschließend verlasen Angehörige die Namen aller Todesopfer. Am 11. September 2001 hatten islamistische Extremisten vier Flugzeuge gekapert. Nachdem sie American-Airlines-Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers steuerten, flog kurze Zeit später ein weiteres Flugzeug in den Südturm. American-Airlines-Flug 77 lenkten die Angreifer in das Verteidigungsministerium nahe Washington. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten.

