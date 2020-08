Premiere an historischem Ort: Zum ersten Mal sind am Dienstag Kampfjets der israelischen und der deutschen Luftwaffe gemeinsam über den ehemaligen Militärflughafen in Fürstenfeldbruck geflogen. Hier war am 5. September 1972 die Entführung der israelischen Olympiamannschaft bei den Sommerspielen in München blutig zu Ende gegangen. Bei der Schießerei zwischen der Polizei und bewaffneten Palästinensern am Flughafen wurden neun israelische Geiseln, fünf Entführer und ein Polizist getötet. Der Überflug am Dienstag fand im Rahmen der gemeinsamen Übung „Blue Wings 2020" der israelischen und deutschen Luftwaffe statt.

