STORY: 50 Jahre ist das Attentat bei den Olympischen Sommerspielen in München her, bei dem 11 israelische Sportler und Trainer starben. Am Montag wurde bei mehreren Veranstaltungen der Opfer gedacht. Israels Präsident Herzog und Bundespräsident Steinmeier legten an dem Ort Kränze nieder, wo damals neun Israelis und ein bayerischer Polizist bei einem gescheiterten Rettungsversuch auf dem Militärflugplatz Fürstenfeldbruck ums Leben kamen. Am frühen Morgen des 5. September 1972 hatten acht bewaffnete palästinensische Terroristen ein Wohnquartier des israelischen Teams im Olympischen Dorf in München überfallen und Geiseln genommen, um Häftlinge freizupressen. Einer der getöteten Athleten war der Gewichtheber Yossef Romano. Dessen Witwe, Lana Romano, sprach vor den Teilnehmern der Gedenkfeier. "Ich habe die Connollystraße 31 Dutzende Male besucht. Mein Herz schmerzt, und es schreit jedes Mal von Neuem auf, wenn ich dort stehe und mir überlege, was Du in den letzten Momenten durchgemacht hast. Was deine Freunde durchgemacht haben, als sie Dich sahen in deiner Qual, während Du dort lagst und verblutetest.“ Der Bundespräsident sprach in München von Scham. "Wir können nicht wieder gutmachen, was geschehen ist, auch nicht, was Sie an Abwehr, Ignoranz und Unrecht erfahren und erlitten haben. Das beschämt mich. Deshalb habe ich vor fünf Jahren hier in München um Entschuldigung gebeten. Und ich füge heute hinzu, ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung, um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach, dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. Es ist meine Pflicht und mein Bedürfnis, unsere deutsche Verantwortung zu bekennen, hier und heute und für die Zukunft. Möge der heutige Tag dazu führen, dass Sie, die Angehörigen, sich wahrgenommen fühlen in ihrem Schmerz, dass Sie spüren, dass es uns ernst ist mit unserer Verantwortung." Die Bundesregierung hat sich erst vor wenigen Tagen mit den Hinterbliebenen auf Entschädigungszahlungen geeinigt

