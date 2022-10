STORY: Achtundachtzig weiße Tauben flogen am Mittwoch in Sydney hoch in den Himmel. Eine symbolische Aktion, mit der an den Tod von 88 Australiern gedacht werden sollte, die bei den Bombenanschlägen auf Bali in Indonesien vor genau 20 Jahren ums Leben kamen. Jan Roberts, hat damals ihren Sohn Ben verloren. "Jeder geht anders mit seiner Trauer um. Bei mir wurden die Knie weich und ich brauchte Ruhe. Ich existierte zwar weiter, war aber nicht wirklich anwesend - für zwei Jahre." Auch auf der, vor allem bei australischen Touristen, beliebten Ferieninsel Bali wurde der Opfer gedacht. Touristen und Einheimische besuchten unter anderem eine Gedenkstätte am Ort der Anschläge. Insgesamt starben damals 202 Menschen. Die beiden, fast gleichzeitigen Explosionen ereigneten sich spät Abends am 12. Oktobers 2002 im Stadtteil Kuta. Für den Anschlag wurde eine militant-islamistische Gruppe verantwortlich gemacht. Nach dem Attentat richtete Indonesien eine Eliteeinheit zur Terrorismusbekämpfung ein, in deren Folge zahlreiche mutmaßliche Kämpfer verhaftet oder getötet wurden.

