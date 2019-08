Glocken läuten, und Zehntausende kommen zum Gedenken zusammen am Dienstag im japanischen Hiroshima. Es ist der 74. Jahrestag des weltweit ersten Atombombenabwurfes, durch US-Streitkräfte gegen diese Stadt. Tausende waren durch die Bombe sofort getötet worden. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sagte am Dienstag am Ort des offiziellen Gedenkens in Hiroshima: O-Ton: "Da wir das einzige Land sind, dass nukleare Zerstörung im Krieg erfahren hat, müssen wir weiter konsequent arbeiten für eine Welt, die frei von Atomwaffen ist. Das ist die Aufgabe unseres Landes, und das wird sich in der neuen Ära unseres neuen Kaisers auch nicht ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass diese neue Ära Reiwa sowohl friedlich als auch hoffnungsvoll wird." Zum Ende des Jahres 1945 war die Zahl der Toten in Hiroshima offiziell bereits mit 140.000 beziffert worden. Kritiker werfen dem aktuellen Regierungschef vor, sich mit seiner Politik zunehmender Militarisierung vom Nachkriegs-Pazifismus zu entfernen.