Gedenken an die Opfer des Atombombenabwurfs in Hiroshima am 6. August 1945. Um 8 Uhr 15 Ortszeit, dem Zeitpunkt, als ein US-Bomber die Atombombe mit dem Namen "Little Boy über Hiroshima abgeworfen hatte, legten die Menschen in Hiroshima eine Schweigeminute ein. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Gedenkzeremonie diesmal kleiner abgehalten. Die Teilnehmer trugen überwiegend Masken und mussten Abstand voneinander halten. Premierminister Shinzo Abe nahm wie üblich teil, aber die Zahl der ausländischen Besucher im Friedenspark war kleiner. Angesichts der Sorgen vor einem neuen atomaren Wettrüsten rief der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui zur nuklearen Abrüstung in der Welt auf: "Am 6. August 1945 hat eine einzige Atombombe Hiroshima zerstört. Es gab damals die Aussage, dass hier die nächsten 75 Jahre nichts mehr wachsen wird. Jetzt hat sich Hiroshima erholt und ist ein Symbol für den Frieden geworden, das viele Menschen aus der ganzen Welt besuchen. Ein wachsender Nationalismus hat zum Zweiten Weltkrieg und zur Atombombe geführt. Wir dürfen es nie zulassen, dass sich diese schmerzvolle Erfahrung wiederholt. Die Zivilgesellschaft muss selbstbezogenen Nationalismus zurückweisen und zusammen gegen die Bedrohungen stehen." Zehntausende Bewohner von Hiroshima waren beim Abwurf der amerikanischen Atombombe damals sofort ums Leben gekommen, insgesamt starben bis Ende 1945 schätzungsweise 140.000 Menschen. Drei Tage nach Hiroshima warfen die Vereinigten Staaten eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz danach kapitulierte das japanische Kaiserreich.

