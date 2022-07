STORY: Mit einer Gedenkfeier haben am Donnerstagnachmittag zahlreiche Menschen an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal erinnert. Zu der der Veranstaltung am Jahrestag des Unglücks in Bad Neuenahr-Ahrweiler waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer angereist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Vormittag ebenfalls im Ahrtal der Opfer des Hochwassers gedacht. Er nahm am Abend an einem Gedenkgottesdienst in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen teil. Auch dort waren durch Starkregen und Überschwemmungen am 14. Juli 2021 zahlreiche Menschen umgekommen und großer Sachschaden entstanden.

