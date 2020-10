Ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle am jüdischen Feiertag Jom Kippur wurde am Freitag der Opfer gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kamen zu der Synagoge, die ein Rechtsextremist am 9. Oktober 2019 versucht hatte, zu stürmen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen Gast in einem Döner-Imbiss. Weitere Opfer verletzte der Täter auf seiner Flucht schwer. Eine Minute nach zwölf läuteten die Kirchenglocken. Halle hielt inne. Zu dieser Zeit waren die ersten Schüsse auf die Synagogentür abgefeuert worden, die dank ihrem massiven Holz standgehalten hatte. Steinmeier sagte: "Heute vor einem Jahr wurde hier in Halle ein Albtraum wahr, am hellichten Tag, mitten in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland. Als Bundespräsident empfinde ich tiefe Trauer, aber ich empfinde auch ein Jahr später Scham und Zorn. Dieser 9. Oktober hat sich auch bei mir im Gedächtnis eingegraben. Wir alle müssen Haltung zeigen, wir müssen zeigen, dass wir keine Form von Antisemitismus, ob alten oder neuen, linken oder rechten, tolerieren. " Rechtsextremismus reiche tief hinein in die deutsche Gesellschaft, so Steinmeier. Der Anschlag, so der Präsident des Zentralsrats der Juden, stelle einen "Tiefpunkt für jüdisches Leben" in Deutschland dar. Seit Juli läuft vor dem Oberlandesgericht Naumburg der Prozess gegen den 28-jährigen Täter. Er hat die Taten eingeräumt, Reue zeigte er bisher nicht. Die Bundesrepublik hat als Konsequenz des Terroranschlags einen einmaligen Zuschuss für bauliche und technische Sicherungsmaßnahmen inländischer jüdischer Einrichtungen in Höhe von 22 Millionen Euro bewilligt. Zudem haben Bundestag und Bundesrat ein Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität beschlossen.

