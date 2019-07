Die Auswirkungen der großen Tank-Panne am Amsterdamer Flughafen Schiphol waren auch noch am Donnerstag zu spüren. Die Reisenden mussten viel Geduld aufbringen. Flüge wurden gestrichen es kam zu zahlreichen Verspätungen. Am Mittwochabend hatte eine Störung bei einem externen Tank-Unternehmen Chaos ausgelöst. Deswegen waren fast 200 Flüge annulliert worden, da die Maschinen nicht voll aufgetankt werden konnten. Die Reisenden am Flughafen wurden von der Entwicklung überrascht: "Ich bin um 3.30 Uhr ins Flugzeug gestiegen. Um 8.30 Uhr bin ich aufgewacht und dachte, ich sei in Ghana. Aber ich war immer noch in Schipol." "Wir wollten eigentlich nach Lissabon fliegen, jetzt fahren wir wieder nach Hause." Nach Angaben des Flughafens wurden die Probleme bereits am Mittwochabend behoben. Man gehe davon aus, dass sich die Lage wieder normalisieren werde. Diese Woche in der Hauptferienzeit gehört zu den belebtesten Wochen am Flughafen im ganzen Jahr.