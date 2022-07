STORY: Die Feuerwehrleute in Griechenland kämpften am Sonntag den zweiten Tag in Folge gegen Waldbrände auf der Insel Lesbos. Ein Brand, der am Samstag ausgebrochen war, konnte zunächst nicht unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Dörfer mussten evakuiert und deren Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden forderten Einwohner und Touristen auf, vorsichtig zu sein und Gebiete, die von den Flammen bedroht waren, zu verlassen. Wie - im wahrsten Sinne des Wortes - brenzlig die Lage teilweise war, berichtet dieser Besitzer einer Strandbar: "Wir drehten uns um und merkten plötzlich, dass wir in der Falle saßen. Wir rannten alle zum Meer, kletterten auf die Luftmatratzen und aufblasbaren Spielzeuge und sahen aus der Ferne zu, bis ein Löschfahrzeug kam und wir herauskamen und versuchten, zu retten, was zu retten war." Mehrere Häuser auf Lesbos fielen den Flammen zum Opfer. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Feuer wurden auch aus anderen Teilen des Landes gemeldet. Ein Waldbrand in den Bergen in der Nähe von Athen hat letzte Woche Häuser beschädigt und Hunderte von Menschen zur Flucht gezwungen. Im Norden bedrohten die Flammen einen Wald in einem Nationalpark. Die Temperaturen erreichten am Sonntag in Teilen Griechenlands 40 Grad Celsius.

