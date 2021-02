Ein starker Wintersturm hat am Montag den Nordosten der USA heimgesucht und könnte New York, Boston und einigen anderen Städten fast einen Meter Schnee bringen, bevor er vorbei ist. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo rief am Montag den Notstand in 44 Bezirken und New York City aus und sagte: "Dies ist eine gefährliche, lebensbedrohliche Situation." Bürgermeister Bill DeBlasio rief ebenfalls einen lokalen Notstand aus - er setzte den Unterricht für Montag und Dienstag aus, schränkte nicht notwendige Reisen ein und ließ Termine für die Coronavirus-Impfung verschieben. Auch Flüge zu den New Yorker Flughäfen wurden abgesagt. In New York führte der Schnee zwar zu extrem schwierigen Verkehrsbedingungen, dieser auf dem Times Square bekannten „nackten Cowboy" ließ es sich jedoch nicht nehmen, seine Show fortzusetzen. Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, sagte am Montag, das Schlimmste des Sturms stehe noch bevor: "Wenn Sie gerade draußen sind, und Sie müssen nicht draußen sein, finden Sie sicher nach Hause. Schließen Sie die Tür ab, setzen Sie sich auf die Couch und bleiben Sie bis auf Weiteres zu Hause. Dies ist ein riesiger Sturm." Meteorologen erwarten, dass der Sturm am Dienstagabend langsam in den Norden Neuenglands zieht und sich am Mittwoch auflösen wird.

Mehr