Schüsse und Explosionen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu am Freitag. Geplant war eine friedliche Demonstration von oppositionellen Gruppen, die verärgert darüber sind, dass die Präsidentenwahl verschoben wurde. Die Menge schwenkte somalische Flaggen. Dann sind Schüsse zu hören. Reporter berichteten von Gewehrschüssen und schwereren Explosionen. Die oppositionellen Gruppen waren in Begleitung von sympathisierenden Soldaten, die dann vermutlich von Regierungstruppen angegriffen wurden. Seit 1991 herrscht Bürgerkrieg in Somalia. Am 8. Februar hätten die Abgeordneten einen neuen Präsidenten wählen sollen. Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Die Opposition wirft ihm vor, regionale und landesweite Wahlgremien mit seinen Anhängern besetzt zu haben. Der Konflikt spielt der aufständischen Al-Shabaab-Miliz in die Hände, die mit der radikal-islamischen Al-Kaida verbündet ist. Die Al-Shabaab greift immer wieder in Ostafrika Zivilisten an und will einen islamistischen Staat errichten.

Mehr