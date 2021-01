Die Vereinten Nationen machen sich zunehmend Sorgen über Geflüchtete an der Bosnisch-Kroatischen Grenze. Eine Vielzahl von Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten harren seit vergangener Woche unter freiem Himmel aus, nachdem ein provisorisches Lager durch ein Feuer zerstört wurde. Trotz Bemühungen der Behörden hat sich ihre Lage kaum verbessert, beschreibt Peter Van der Auweraert, Leiter der UN-Organisation für Migration in Bosnien-Herzegowina. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) CHIEF OF MISSION IN BOSNIA, PETER VAN DER AUWERAERT "Es regnet seit ein paar Tagen, nachts fallen die Temperaturen unter Null. Unsere humanitäre Hilfe kann zwar das menschliche Leid lindern, aber das Hauptproblem ist bisher ungelöst: Die Unterbringung in einer sicheren und menschenwürdigen Unterkunft." "Angesichts der Tatsache, dass die Menschen mittlerweile weit verstreut sind, ist eine medizinische Versorgung ziemlich schwierig. Die Menschen schlafen jetzt seit geraumer Zeit im Freien. Es gibt die ersten Fälle von Atemwegsproblemen, oder Hautproblemen. Generell eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes." "Dabei gibt es eigentlich Platz für alle, die derzeit draußen schlafen. Nur konnte sich bisher die Regierung, die üblicherweise für so etwas zuständig ist, nicht mit den lokalen Behörden einigen, die über zwei geeignete Zentren verfügen. Es gibt internationale Gelder, internationale Unterstützung. Aber es fehlt der politischen Konsens, wo diese Migranten untergebracht werden können." Die Verhandlungen sollen diese Woche fortgesetzt werden. Bosnien ist Teil der wichtigsten Transitroute für Flüchtlinge aus Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika. Viele Migranten hoffen, vom Nordwesten des Landes aus in das westlich gelegene EU-Mitgliedsland Kroatien zu gelangen.

