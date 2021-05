Festnahmen in der Stadt Rosario in Argentinien. Ein verschärfter Lockdown hat die Menschen am Dienstag auf die Straße getrieben, sie wollen die Maßnahmen zur Senkung der steigenden Corona-Infektionszahlen so nicht hinnehmen. Diese waren am vergangenen Samstag in Kraft getreten. "Es kann nicht sein, dass die Lösung für unser Land ein Lockdown ist. Die Menschen dürfen nicht arbeiten und können so kein Essen auf den Tisch bringen. Impfdosen werden gestohlen, die Lebensmittel sind überteuert, die Zahl der Krankenhausbetten aber wird nicht erhöht. Die Menschen sterben deshalb." Allein in Rosario wurden zehn Menschen festgenommen, nach Zusammenstößen mit der Polizei. Auch in anderen Städten des Landes gingen Menschen auf die Straße. Argentinien sieht sich mit einer zweiten Infektionswelle konfrontiert, die Intensivstationen sind nah an der Überlastung. Die Regierung reagiert mit der erneuten Schließung von Schulen und vieler Geschäfte, Zusammenkünfte in Religion, Sport und Gesellschaft sind verboten. 4,7 Prozent der 45 Millionen Einwohner des Landes sind vollständig geimpft.

