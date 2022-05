STORY: China hat die Kritik der Weltgesundheitsorganisation an seiner strikten Null-Covid-Strategie zurückgewiesen. Das Außenministerium forderte den Generaldirektor der WHO auf, sich nicht weiter "unverantwortlich" gegenüber der chinesischen Corona-Politik zu äußern. Die Regierung in Peking hoffe, man könne den chinesischen Kurs im Kampf gegen die Pandemie in Zukunft objektiv betrachten, sagte Ministeriumssprecher Zhao Lijian. WHO-Chef Tedros Ghebreyesus hatte am Dienstag gesagt, dass Chinas Null-Toleranz-Politik im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus nicht nachhaltig sei. Ein Beitrag der Vereinten Nationen, veröffentlicht auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo, wurde am Mittwochmorgen gelöscht. Unterdessen wird das Palastmuseum in Peking ab Donnerstag vorübergehend geschlossen. Dies teilt die Verwaltung mit. Die Palastanlage der früheren chinesischen Kaiser ist auch als "Verbotene Stadt" bekannt. Damit werden die Kontaktbeschränkungen in der 22-Millionen-Einwohner-Metropole weiter verschärft. Peking hatte vor einer Woche den Betrieb von Schulen und Unternehmen in Hochrisikogebieten eingestellt und den Nahverkehr eingeschränkt, um das Virus einzudämmen.

Mehr