Diese Hunde kämpfen gegen Feinde, die von oben angreifen. Denn hier an der Oper in Sydney stoßen Möwen hinab, um auf Restauranttischen Beute zu machen. Zum Ärger von Gästen und Gastronomen. Sammy McPherson ist der Chef der Opera Kitchen. "Die Hunde haben alles verändert. Wir müssen die Möwen nicht mehr verjagen und nicht mehr so viel Essen ersetzen, nicht mehr so viele zerbrochene Gläser und Teller." Den Hunden wurde beigebracht, ausschließlich Möwen zu verscheuchen. Seither sei die Zahl der Angriffe aus der Luft zurückgegangen, so Carla Shoobert, vom Anbieter "Mad Dogs and Englishmen". "Wir setzen Hunde ein, deren Temperament sich ohnehin für die Jagd eignet, Hütehunde und andere. Sie verfügen bereits über diesen Instinkt." Derzeit patrouillieren abwechselnd bis zu 13 Hunde jeden Tag. Am Ende schieben die haarigen Sicherheitskräfte auch Doppelschichten.

