Am Flughafen Zürich hat am Montag das heftige Sturmtief auch mehrere Flugzeuge aus dem Gleichgewicht gebracht. Diese Flüge hier immerhin waren nicht wie Hunderte andere in Europa gestrichen worden - aber entspanntes Fliegen sieht vermutlich anders aus. Windspitzen in der Schweiz erreichten auch Geschwindigkeiten von deutlich über 100 Kilometern pro Stunde. In den Niederlanden ergab sich am Sonntag dieses Bild: Bei einem Radsport-Wettkampf ging es schon zum sechsten Male ausdrücklich um "Gegenwind". Allerdings war der diesmal offensichtlich besonders heftig. 300 Menschen waren am Start auf einer Strecke von knapp zehn Kilometern. Zuschauer beschrieben das Wetter direkt an der See als "ziemlich brutal".