In Großbritannien hat eine Frau Geige gespielt, während Ärzte ihr Gehirn operierten. Was auf den ersten Blick ziemlich bizarr wirkt, hat einen ernsten Hintergrund. Die 53-jährige Patientin ist leidenschaftliche Geigerin. Als ihr die Ärzte einen Gehirntumor diagnostizierten, hatte sie Angst, dass sie nie wieder ihr Instrument spielen könnte. Doch die Ärzte im Londoner Krankenhaus hatten eine Idee: Die Frau solle die Geige während der OP spielen. So könnten die Chirurgen sicherstellen, dass keine Nerven verletzt werden, die für die Handbewegungen zuständig sind. Schmerzen spürt die Patientin dabei nicht, denn das Gehirn selbst besitzt keine Schmerzrezeptoren. Das ungewöhnliche Vorgehen war erfolgreich: Der Tumor konnte entfernt werden und die Patientin hofft jetzt, bald wieder mit ihrem Orchester proben zu können.