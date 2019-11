Ob Hitlers Zylinder und eine Reihe anderer NS-Devotionalien unter den Hammer gehören, darüber ist eine kontroverse Debatte entbrannt. Kritiker halten den Verkauf beispielsweise einer Art Luxusausgabe von Hitlers "Mein Kampf" und der zahlreichen Gegenstände aus dessen teilweise privatem Umfeld für geschmacklos, für ein unpassendes Signal und ein Zeichen reiner Profitgier. Der Verband der Juden in Europa kritisierte die Auktion im Vorfeld als moralisch falsch und forderte deren Absage. Das sieht Bernhard Pacher, Geschäftsführer des Auktionshauses Hermann Historica in München, ganz anders. "Wir sind der Meinung, dass die Geschichte 1919 nicht aufgehört hat, auch nicht 1933 - und sie mirakulöserweise 1945 wieder weiterging und aus der Zeit eigentlich nur sachlich unangreifbare Dinge wie Ausrüstungsgegenstände oder Teile des täglichen Lebens des gewöhnlichen Bürgers überbleiben sollen, sondern durchaus auch Objekte der Führungsfiguren. Weil man auch aus Dingen, aus den Lebensumständen der Menschen und wie sie sich gekleidet haben, wie sie gelebt haben, lernen kann, dass es in dem Regime relativ große Differenzen gab zwischen dem, dem Wasser, das man gepredigt hat, und dem Wein, den man getrunken hat." Am Mittwoch ging die Auktion über die Bühne. Für die mehr als 800 Objekte wurde mit Einnahmen hoher Beträge gerechnet. Die Preisforderung für den Zylinder lag bei 50.000, die für das "Mein Kampf"-Exemplar, das sich im Besitz von Luftwaffen-Oberbefehlshaber Hermann Göring befunden haben soll, betrug 130.000 Euro. Pacher sagt, die direkte Resonanz vorher sei eindeutig gewesen. "Die privaten Reaktionen, die per E-Mail an uns heran gekommen sind, sind zu 99,9 Prozent negativ." Rund drei Viertel der Kundschaft kaufe für Museen ein, die meisten davon befänden sich in Asien und den USA. Der Rest setze sich aus privaten Sammlern oder Autoren von Sachbüchern zusammen, die dafür historische Objekte benötigten. Ähnliche Verkäufe hatte Hermann Historica schon in der Vergangenheit durchgeführt.