HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. Andreas Geisel (SPD), Innensenator Berlin: "Ich habe heute die Vereinigung Jama'atu Berlin alias Tauhid Berlin verboten. Es wurde verboten, weil sie zwei Tatbestände erfüllt. Sie richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Zur verfassungsmäßigen Ordnung: Jama'atu alias Tauhid Berlin lehnt zentrale Pfeiler des Grundgesetzes wie z.B. das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip ab. Sie streben eine Ordnung an, in der Gott der alleinige Souverän und die Scharia das einzige legitime Gesetz ist. Damit einhergehen sollen die in der Scharia vorgesehenen drakonischen Strafen, z.B. das Abhacken einer Hand bei Diebstahl. Eine Gleichberechtigung von Frau und Mann wird abgelehnt." "Die Vereinigung verachtet Menschen, die einen anderen glauben oder gar keinen Glauben haben und billigt deren Tötung. Zum Beispiel durch Anschläge. Selbst gläubige Muslime werden von der Vereinigung verachtet und bedroht, wenn sie nicht deren extremistische Inhalte teilen. Zum Gedanken der Völkerverständigung: Die Jama'atu Berlin alias Tauhid Berlin glorifiziert den sogenannten Islamischen Staat und seine Führer. Sie unterstützt die Taten des IS und wirbt für deren Ansichten." "Jama'atu Berlin ist eindeutig antisemitisch. So verbreitete die Vereinigung in einer Freitagspredigt zum Beispiel einen sogenannten Nasheed, einen Kriegsgesang, nachdem Allah die Juden vernichten solle. Von der Jama'atu Berlin alias Tauhid Berlin geht eine permanente Gefährdung für die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung aus. Dieser Gefährdung kann nur mit einem vollständigen Verbot begegnet werden."

