STORY: Großeinsatz der Polizei in Karlsruhe. Dort hatte eine zunächst unbekannte Person am Freitag mehrere Menschen in einer Apotheke als Geiseln genommen. Gegen 21:10 wurde nach Angaben der Polizei ein männlicher Tatverdächtiger festgenommen. Zuvor hatte eine Spezialeinheit der Polizei die Apotheke betreten. Das Gebäude sei durchsucht worden. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe es kein verletzten Personen gegeben. Früher am Abend war Dennis Krull, Sprecher der Polizei Karlsruhe, vor die Presse getreten. "Was ich Ihnen aktuell sagen kann, ist der Stand, dass sich momentan noch mehrere Geiseln in der Apotheke aufhalten. Glücklicherweise sind keine Geiseln körperlich verletzt. Und ich bitte um Verständnis, dass wir über die Anzahl der möglichen Täter oder des Täters bzw. über mögliche Forderungen und Lösegeldforderungen keine Auskunft aus einsatztaktischen Gründen geben können." Die Geiselnahme hatte am Nachmittag begonnen. Die Polizei sei gegen halb fünf verständigt worden, so der Polizeisprecher. Die Apotheke befinde sich in der Innenstadt, in der Ettlinger Straße. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt.

