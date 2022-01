Die Geiselnahme in einer Synagoge in Colleyville in Texas ist beendet. Alle Geiseln wurden am Samstagabend nach mehr als 10 Stunden freigelassen. Der texanische Gouverneur Greg Abbott schrieb auf Twitter: "Gebete erhört. Alle Geiseln sind lebendig und in Sicherheit". Lokalreporter berichteten, sie hätten zuvor Schüsse und Explosionen gehört. Möglicherweise habe es sich dabei um Blendgranaten gehandelt. Medienberichten zufolge hatte ein bewaffneter Mann während eines Gottesdienstes in der Synagoge in Colleyville, einem Vorort von Dallas-Fort Worth, vier Geiseln genommen. Der Geiselnehmer habe verlangt, dass eine in den USA inhaftierte pakistanische Neurowissenschaftlerin freigelassen werden solle. Sie war 2010 wegen der Erschießung von Soldaten und FBI-Beamten schuldig gesprochen worden und verbüßt in der Nähe von Fort Worth eine auf 86 Jahre angesetzte Gefängnisstrafe.

