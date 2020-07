Alle 13 Personen, die in einem Linienbus in der Westukraine als Geiseln genommen worden waren, sind am Dienstag von der Polizei körperlich unversehrt befreit worden. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Geiselnahme beendet, da er nach einem Telefonat mit dem Geiselnehmer seiner Forderung zustimmte, für die Tierrechts-Doku "Earthlings" von 2005 zu werben. "Der Film Earthlings, 2005. Jeder sollte ihn sehen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft auf Facebook. Das Video wurde nach der Freilassung wieder gelöscht. Die Polizei verhaftete den 44-jährigen Verdächtigen, der in der Stadt Lutsk den Bus am Dienstag mit Schusswaffen und Sprengstoff betrat. Die Regierung teilte mit, dass der Mann bereits im Gefängnis gesessen und extremistische Ansichten propagiert habe. Der Mann hatte gedroht, den Bus und einen weiteren Ort in der Stadt in die Luft zu sprengen. Außerdem hatte er gefordert, dass sich hochrangige ukrainische Beamte als Terroristen outen.