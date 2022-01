US-Präsident Joe Biden hat die Geiselnahme in einer Synagoge in den USA als einen "Akt des Terrors" bezeichnet. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Täter nach seiner Ankunft im Land Waffen gekauft und seine erste Nacht in einer Unterkunft für Obdachlose verbracht, sagte Biden am Sonntag. Biden rief die Bevölkerung zur Bekämpfung von Antisemitismus und Hass auf. Unterdessen hat die Polizei den Tatverdächtigen als britischen Staatsbürger identifiziert. Der 44-Jährige war bei der Erstürmung der Synagoge bei Dallas-Fort Worth in Texas am Samstag durch eine Spezialeinheit des FBI ums Leben gekommen. Die vier Geiseln, die der Mann während eines Gottesdienstes genommen hatte, kamen unverletzt frei. Medienberichten zufolge soll der Geiselnehmer die Freilassung einer in den USA inhaftierten Pakistanerin verlangt haben.

Mehr