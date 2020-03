Die Fußballer von Borussia Dortmund müssen ihr Spiel gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch in der französischen Hauptstadt vor leeren Rängen austragen. Wegen des Coronavirus untersagte Frankreich alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Davon ist auch das Fußballspiel betroffen. Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt. Das Spiel soll am Mittwoch um 21.00 Uhr angestoßen werden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) rechnet am kommenden Spieltag mit Geisterspielen in der Bundesliga. Entsprechend äußerte sich DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei "Bild Live". Eine komplette Absage des Spieltags schloss Seifert dagegen aus. Selbstverständlich gelte der Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fußball-Fans oberste Priorität, hieß es. Ein mögliches Geisterspiel droht damit auch Borussia Mönchengladbach. Der Tabellen-Fünfte der Bundesliga empfängt am Mittwoch den 1. FC Köln im eigenen Stadion zu einem Nachholspiel. Die Fans sehen die aktuelle Entwicklung mit gemischten Gefühlen: "Ich glaube, der Hype ist völlig überzogen. Also ich würde ein Geisterspiel natürlich als Gladbachfan natürlich überhaupt nicht gerne sehen. Denn ohne Zuschauer ist es doch kein Heimspiel." "Und sicherlich, die Gesundheit geht vor, natürlich. Schade finde ich es als Fan natürlich schon, aber ich werde es natürlich akzeptieren." "Man sollte das denn glaube ich so sehen, dass die Sicherheit vorgeht für die Leute. Und ja, das Spiel dann leider ausfallen muss. In Italien ist das leider schon der Fall, sind die Geisterspiele schon vorprogrammiert." Das Champions-Leage-Spiel Leipzig gegen Tottenham soll dagegen wie geplant vor Zuschauern ausgetragen werden. Für die Fußball-Fans ist die Lage unübersichtlich.