Wenn die Spieler von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwochabend auf das Spielfeld im Borussia-Park in Mönchengladbach gehen, wird sich ihnen dieses Bild bieten. Wegen der Coronavirus-Gefahr wird das Nachholspiel zwischen den rheinischen Erzrivalen vor leeren Rängen stattfinden. Damit folgt die Stadt Mönchengladbach den Vorgaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Ein Geisterspiel in der ersten Fußballbundesliga hatte es bisher noch nie gegeben. Das sei ein harter Schlag für den Verein, sagt Gladbach-Geschäftsführer Stephan Schippers: "Jetzt ist der Tag eingetreten, den wir uns lange nicht gewünscht haben. Wir werden morgen ein Spiel haben, gegen den 1. FC Köln, ein Derby hier in Mönchengladbach, ohne Zuschauer. Das trifft in erster Linie natürlich die Zuschauer, die Fans beider Fanlager. Aber natürlich auch den Verein Borussia Mönchengladbach bis ins Mark, das muss man einfach sagen. Das hat auf der einen Seite finanzielle Auswirkungen, das kann man sich vorstellen. Wir müssen abwarten, bleibt es bei dem einen Spiel, werden es mehrere Spiele sein? Wo geht das hin, wo führt das hin? Das ist eine Frage, die wir sicherlich nicht alleine hier in Mönchengladbach zu beantworten haben, sondern im gesamten Fußballdeutschland. Und wir sitzen ja auch noch in Europa. Also wir sehen schon, welche Kreise das zieht." Bei aller Enttäuschung über das Fehlen der Fans im Stadion. Man müsse die Entscheidung für ein Geisterspiel akzeptieren, sagt Gladbach-Sportdirektor Max Eberl: "Ich glaube es gibt Dinge, die sind wichtiger als der Fußball. Und das sagen wir immer wieder. Der Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber das Wort sagt Nebensache. Es gibt viel wichtigere Dinge in unserer Gesellschaft. Und da gehört einfach jetzt , so wie wir es gerade verstehen, also wir sind alle keine Gesundheitsexperten, die hier oben sitzen, aber wir verstehen eben, dass dieser Coronavirus eingedämmt werden soll und verlangsamt werden soll. Wir verstehen schon, was da alles dahintersteckt." Spiele vor leeren Rängen wird es auch in anderen Stadien geben. Davon betroffen sind unter anderem das Spiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04 und die Heimspiele des FC Bayern gegen Chelsea London in der Champions League sowie gegen Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga. Außerdem die Bundesligaspiele Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen und Köln gegen Mainz.