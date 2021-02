Ein Jahr voll schlechter Nachrichten, Frust über zu wenig Impfstoff und die schwelende Angst vor einer Covid-Infektion: zwei junge Braumeister in Franken, haben ihre Schlüsse aus der aktuellen Pandemielage gezogen und einfach selbst einen Impfstoff kreiert. Und so, sieht er aus: Braumeiser David Hertl erklärt, wie man ihn anwendet: "Um dir Wirkung darzustellen, empfiehlt der Braumeiser, als der Dario und ich, natürlich vier Dosen, alle vier Stunden, und dann funktioniert's. Und spätestens, wenn man dann keine Wirkung merkt, dann hat man was falsch gemacht, beim Impfen." Gegen eine Infektion hilft das Bier natürlich nicht, aber eines haben sie mit dem echten Impfstoff doch gemeinsam: die Schwierigkeit schnell genug mit der Produktion hinterherzukommen. "Ja, wir hatten dann die bescheuerte Idee, das Impfstoff zu nennen, und wir hätten nie gedacht, dass wir so einen Erfolg damit haben, denn es hat sich innerhalb von dreieinhalb Stunden war es ausverkauft. Ich saß nur vorm PC, ratter, ratter, die Bestellungen kamen rein, und ich musste dann schnell Stopp drücken, dass wir im Endeffekt nichts mehr verkaufen, das wir gar nicht haben." Hertls Kollege, Dario Stieren von der Münchner Bier Mafia beschreibt den Geschmack so: "Vom Stil her ist das eigentlich wie so ein Cocktail, im Endeffekt. Das Zeug ist süß, das Zeug ist trüb, man sieht es hier so ein bisschen. Und es ist sehr hopfenbetont, das heißt es schmeckt eigentlich wie so ein Fruchtcocktail, wie so eine ganz feine Schluckimpfung für Kinder, sozusagen." Der deutsche Brauer Bund warnt vor zahlreichen Insolvenzen unter den Brauereibetrieben, da der Bierverkauf letztes Jahr um 5,5% gesunken sei. Psychologen und Suchtberater hingegen sprachen schon Mitte letzten Jahres davon, dass viele Menschen während Pandemie mehr tränken als vorher.

