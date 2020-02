Ob als geschmücktes Reit- oder Kutschpferd: Rund 300 Rösser sind alljährlich fester Bestandteil des Kölner Rosenmontagszugs. Nachdem die Reiterkorps der Karnevalsvereine im vergangenen Jahr aus Sicherheitsgründen wegen einer Sturmwarnung keine Pferde in den Zug einbeziehen durften, können die Tiere dieses Jahr wieder mit dabei sein - vorausgesetzt sie kommen mit dem Stress zurecht. Denn spätestens seit einem Unfall mit einer Pferdekutsche und fünf Verletzten im Jahr 2018 war nicht nur im Rheinland eine Diskussion um den Einsatz der Rösser im Karneval entbrannt. Als Konsequenz hat das zuständige Festkomitee Kölner Karneval seit dem vergangenen Jahr als Auflage eine verpflichtende Gelassenheitsprüfung für Pferde eingeführt. Und Reiter müssen mit einem Reitpass nachweisen, dass sie sicher im Sattel sitzen. Frederic Tillmann Mitinhaber des Gestüts Gut Neuhaus bei Grevenbroich mit weiteren Details: "Hier müssen die Pferde bestimmte Aufgaben lösen, müssen, wenn Luftballons hochsteigen, aufmerksam, aber auch ruhig darauf reagieren, wenn Regenschirme aufgespannt werden zum Beispiel, müssen über so ein Stangenkreuz gehen, müssen bei Musik ruhig reagieren. Alle diese Dinge, die sind Inhalt dieser Gelassenheitsprüfung, die auch alle Pferde von uns gemacht haben, die jetzt teilnehmen werden." Rund 40 Pferde aus diesen Stallungen sind beim diesjährigen Rosenmontagsumzug in Köln mit dabei, sie dienen sowohl als Reitpferde als auch als Hilfen beim Ziehen kleinerer Wagen. Und es gibt Regeln, die beachtet werden müssen. Unter anderem dürfen keine Musikinstrumente, wie in der Vergangenheit üblich, auf dem Pferd gespielt oder direkt am Pferd getragen werden. Außerdem müssen Ross und Reiter in diesem Jahr auf die Waage: Das Gewicht der Reiterinnen und Reiter darf maximal 20 Prozent des Pferdegewichtes haben. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit der Rosenmontagszug in Köln wie geplant stattfinden kann.