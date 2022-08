STORY: Im Prozess um mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer des verbotenen rechtsextremen Netzwerks "Blood and Honour" hat das Landgericht München am Mittwoch mehrere Angeklagte zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Einige der Beschuldigten wurden von der Kammer als Mitläufer eingestuft, gegen sie wurden Geldstrafen verhängt. Das Verfahren sei für die Bundesrepublik Deutschland von großer Wichtigkeit gewesen, sagte Generalstaatsanwalt Florian Weinzierl. "Vor allem deswegen, weil "Blood and Honour" eine Organisation ist, die darauf gerichtet ist, letztlich rechtsradikales Gedankengut in der Bevölkerung breit zu streuen. Und dass es zu einem relativ frühen Zeitpunkt gelungen ist, hier einzuschreiten, ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt dieses Verfahrens gewesen." Als strafmildernd werteten die Richter die Geständnisse einzelner Angeklagter. "Das ist ein Vorgang, der im angloamerikanischen Rechtsraum als 'Deal' bezeichnet wird. Im deutschen Rechtsraum ist auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts klargestellt: Es geht darum, dass die Verfahrensbeteiligten letztlich verlässlich wissen sollen, woran sie in einem Verfahren sind. Das ist kein Deal im eigentlichen Sinne, sondern es ist letztlich ein Gespräch, ein Rechtsgespräch zwischen den Verfahrensbeteiligten." Für den Gerichtssprecher Florian Gliwitzky ist das Signal dennoch deutlich. "Wichtige Botschaft ist, dass die Strafverfolgungsbehörden, die Sicherheitsbehörden ganz genau hinschauen bei rechten Straftätern. Hier wohlgemerkt haben wir noch kein rechtskräftiges Urteil. Aber wir haben natürlich die Entwicklungen im Blick und schreiten frühzeitig ein." Das Bundesinnenministerium hatte “Blood and Honour” bereits im September 2000 verboten, laut Staatsanwaltschaft führten einige der Angeklagten das Neonazi-Netzwerk dennoch weiter.

