STORY: Marina Ovsyannikova, jene Mitarbeiterin des russischen Fernsehsenders Channel One, die im live Fernsehen gegen den Krieg in der Ukraine protestiert hatte, wurde zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel verurteilt, umgerechnet etwa 260 Euro. "Ich möchte mich bei allen für ihre Unterstützung bedanken, bei meinen Freunden und Kollegen. Ich hatte zwei unruhige Tage, die ich schlaflos verbracht habe. Das Verhör dauerte mehr als 14 Stunden. Ich durfte meine Verwandten nicht kontaktieren und bekam keine juristische Hilfe und befand mich in einer sehr schwierigen Situation. Morgen wird es mehr Kommentare geben, aber heute muss ich mich erst ausruhen." Ovsyannikova hatte am Montagabend während einer Nachrichtensendung ein Schild mit der Aufschrift "No War" hochgehalten und davor gewarnt, die russische Propaganda zu glauben. Das russische Staatsfernsehen stellt die Invasion als eine "spezielle Militäroperation" dar und verschweigt dabei die humanitäre Krise, die Zerstörung der Städte und die steigende Zahl der Todesopfer in der Ukraine. Ob Ovsyannikova noch weitere, schwerwiegendere Strafen drohen, wurde zunächst nicht bekannt.

