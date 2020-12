Mehrere bewaffnete Täter haben nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag an der Ikea-Filiale in Berlin einen Geldtransporter überfallen. Demzufolge sollen mindestens drei Männer die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beim Hintereingang überfallen und drei Kisten mit Bargeld erbeutet haben. Anschließend flohen sie in einem weißen Fahrzeug der Marke Audi. Die Polizei fahndete am Dienstagnachmittag mit Hochdruck nach den Tätern. Das Möbelhaus war am letzten Tag vor dem bundesweiten Lockdown gut besucht. Eine Gefahr für die Kunden habe aber laut Polizeisprecher nicht bestanden.

