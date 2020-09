Die deutsche Bank und andere Banken aus aller Welt sollen über Jahre hinweg trotz strenger Vorgaben Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt haben. Die Vorgänge seien sehr zögerlich und zum Teil mit jahrelanger Verspätung gemeldet worden, berichtete ein weltweites Recherche-Netzwerk unter Führung von "Buzzfeed" am Sonntag. Einem von mehreren Medien ausgewerteten Datenleck des US-Finanzministeriums zufolge sollen Banken in den vergangenen Jahren trotz Anzeichen für Geldwäsche große Summen verdächtigen Geldes bewegt haben. Die Deutsche Bank betonte, die von dem Recherche-Netzwerk genannten Themen seien bekannt und würden von den Aufsichtsbehörden bereits untersucht. Der Sprecher der deutschen Bank, Jörg Eigendorf: "Wir nehmen den Kampf gegen Geldwäsche und natürlich auch gegen Kapitalflucht sehr, sehr ernst. Wir arbeiten eng mit den Strafermittlungsbehörden zusammen, wie das andere Banken auch tun. Das, was jetzt berichtet wird, ist nicht neu. Nicht für uns, auch nicht für unsere Aufsichtsbehörden. Es ist alles aufgearbeitet, wir haben uns das alles sehr, sehr genau angeguckt. Vor allem haben wir auch sehr stark in diesen Bereich seit 2015 investiert. Damals hatten wir 500 Mitarbeiter im Anti-Geldwäsche-Bereich, heute haben wir dort über 1500 Mitarbeiter. Und wir bauen weiterhin auf." Ähnlich äußerte sich die Commerzbank. Die genannten Themen seien bekannt und beruhten auf Verdachtsmeldungen, die die Commerzbank überwiegend im Zeitraum 2010 bis 2016 an die Aufsichtsbehörden getätigt habe, erklärte das Institut am Montag. An den Börsen gerieten die Aktienkurse von Banken unter Druck. Im Montagshandel verlor die Aktie der Deutschen Bank zeitweise mehr als acht Prozent und war damit das Schlusslicht in Dax. Das deutsche Börsenbarometer verlor zu Wochenbeginn deutlich und büßte bis zum Mittag mehr als 400 Punkte ein. Hauptgrund dafür: Anleger befürchten eine zweite Corona-Welle.

