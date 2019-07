75 Jahre nach dem Attentat auf Adolf Hitler hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag einen Kranz an der Stelle niedergelegt, an der Claus Schenk Graf von Stauffenberg und weitere Mitverschwörer in der Nacht zum 21. Juli 1944 erschossen worden waren. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Rede an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus erinnert: "Die Entschlossenheit der Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Terrorregime vorzugehen und das Opfer, das sie gebracht haben, sind und bleiben uns eine Mahnung. Sie mahnen uns, wachsam zu sein. Sie mahnen uns, Rechtsextremismus Antisemitismus und Rassismus in all ihren Erscheinungsformen entschieden entgegenzutreten. Auch das ist im besten Sinne des Wortes: Dienst für unser Land." Am Vormittag legten im Ehrenhof des Bendlerblocks in Berlin 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr ihr Gelöbnis ab. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hielt ihre erste öffentliche Rede nach ihrem Amtsantritt als Verteidigungsministerin: "Ich sage sehr deutlich: Dank alleine reicht nicht aus. Ihr Dienst verlangt Respekt. Ihr Dienst verlangt Wertschätzung. Ihr Dienst verlangt Unterstützung und zwar von mir zuallererst. Ich weiß, Deutschland kann sich auf sie verlassen. Und ich sage Ihnen: Sie können sich auf mich verlassen." Im Bendlerblock befindet sich heute der Dienstsitz des Verteidungsministeriums.