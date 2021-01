Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ist neuer Vorsitzender der CDU. Laschet setzte sich am Samstag auf dem ersten digitalen Parteitag der Christdemokraten in der Stichwahl mit 521 Stimmen gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch, der 466 Stimmen erhielt. Der dritte Kandidat Norbert Röttgen war in der ersten Runde ausgeschieden, in der Merz noch knapp an der Spitze gelegen hatte. Viele Röttgen-Anhänger unter den 1001 Delegierten schwenkten dann aber zu Laschet über. Laschet warb nach seinem Sieg um Rückhalt auch bei den Merz-Anhängern. Er wolle alles tun, dass man zusammen durch das Jahr gehe. Die CDU müsse bei den nächsten Landtagswahlen erfolgreich sein und bei der Bundestagswahl müssen man dafür sorgen, dass die Union den nächsten Kanzler stelle. In der NRW-Landeshauptstadt sah man den Wahlsieg Laschets mit gemischten Gefühlen: O-TON BERND TACKMANN: "Der kommt ja immer so ein bisschen karnevalsmäßig vor. Er lächelt mir zu viel. So viel zum Schmunzeln gibt's ja leider manchmal nicht mehr. Bedauerlicherweise." O-TON OHNE NAMENSNENNUNG: "Regierungserfahrung alleine ist es nicht, sondern es ist ja auch die Frage, wie fortschrittlich und wie gut ist die Regierungserfahrung. Und da hab ich andere Vorstellungen." O-TON JÜRGEN SCHRÖDER: "Er ist ein guter Mann auch hier in der Politik hier in Düsseldorf. Also absolut okay." O-TON GWENDOLINE PAULI: "Ich bin sehr zufrieden, weil ich ihn auch als NRW Politiker immer sehr geschätzt habe. Und ich begrüße es. Ich finde es gut." Nach der digitalen Wahl folgt nun noch eine Briefwahl, bei der die Delegierten nach den Erfordernissen des Parteiengesetzes Laschet noch einmal schriftlich wählen müssen. Das juristisch bindende Ergebnis gibt die CDU am 22. Januar bekannt.

Mehr