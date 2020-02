Bei den Gewalttaten von Hanau geht die Bundesanwaltschaft laut eigener Aussage davon aus, dass es Indizien für einen rechtsextremistischen Hintergrund des mutmaßlichen Täters gebe. Karlsruhe habe die Ermittlungen übernommen. Bei den Gewalttaten im hessischen Hanau sind laut Polizei mindestens elf Menschen getötet worden. Bei Angriffen auf zwei Shisha-Bars wurden demnach zunächst am Mittwochabend neun Menschen erschossen. Später sei der mutmaßliche Täter tot in seiner Wohnung in Hanau aufgefunden worden. Die Informationen deuteten auf eine mögliche Selbsttötung. Zudem sei dort eine weitere Leiche entdeckt worden. Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU sagte dazu am Donnerstagmorgen im Landtag zu Wiesbaden: O-Ton: "Am gestrigen Abend gegen 22 Uhr kam es in der Hanauer Innenstadt an mehreren Örtlichkeiten zu Schussabgabe auf Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei den Tatorten um das La Fort am Heumarkt und die Midnight-Bar, die sich in unmittelbarer Umgebung des ersten Tatorts befindet. Außerdem wurde ein Fahrzeug in der Kesselstadt beschossen. Ein weiterer Tatort ist um die Kiosk-Arena-Sportsbar herum am Kurt Schumacher Platz in Hanau." Laut Polizei gibt es zunächst keine Hinweise auf weitere Täter. Medienberichten zufolge hinterließ der mutmaßliche Täter ein Bekennerschreiben mit rechtsextremen Ansichten. Er sei ein Deutscher, der einen Jagdschein besessen habe. Die Bundesregierung zeigte sich erschüttert. Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte, das sei ein "entsetzliches Verbrechen".