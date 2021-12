Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON GENERALMAJOR CARSTEN BREUER, LEITER CORONA-KRISENSTAB BUNDESKANZLERAMT "Ich glaube, wir müssen wirklich am Ball bleiben. Und ich kann nur jeden dazu auffordern, dass man hingeht und in Gesamtdeutschland sich impfen lässt. Nur das Boostern, nur das Erhöhen des Impfschutzes ist überhaupt eine Chance, um die Omikron-Welle zumindest im Zaume zu halten und sich darauf vorbereiten zu können." "Wir haben auch über kritische Infrastrukturen gesprochen, wir haben auch über die Auswirkungen von Omikron auf unser gesellschaftliches Leben gesprochen. Und ich glaube, auch dort ist einer der wesentlichen Punkte, dass man neben dem Herstellen und dem Überprüfen der vorhandenen, in Aktion befindlichen Notfallpläne, dass man auch hier in all den kritischen Bereichen noch einmal genau darauf schaut, wie hoch sind die Impfquoten. Und auch dort noch mal die Aufforderung hier, zum Impfen zu gehen." O-TON MINISTEPRÄSIDENT VON BAYERN MARKUS SÖDER (CSU) "Zunächst mal finde ich es positiv, dass es die Empfehlung gibt für eine Impfpflicht. Ich glaube, sie ist ganz entscheidend. Wir bräuchten jetzt noch eine Parallelempfehlung des Expertengremiums der Bundesregierung, auch der medizinischen Wissenschaftler, wer davon erfasst werden soll, wie breit und tief das sein soll." "Ich persönlich fände es gut, wenn die Bundesregierung einen Vorschlag für die Impfpflicht sobald wie möglich macht und es nicht über Gruppenanträge erfolgt. Warum? Weil diese Gruppenanträge natürlich nicht die ganze Dimension abdecken können. Und auch in einer solch zentralen Frage, wo wir die Bevölkerung mitnehmen müssen, es einen klaren Führungsauftrag durch eine Bundesregierung braucht. Ich halte es für falsch, dass das nur über einzelne Mehrheiten im Parlament stattfindet, sondern es braucht einen klaren Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums und der Ampel dafür, wie diese Impfpflicht aussehen soll. Und ehrlicherweise, ich finde jeden Tag fast zu spät, den es länger dauert. Ich fände es besser so schnell wie möglich. Weil es nämlich auch insgesamt, nochmal im Hinblick darauf, die Impfbereitschaft aller Beteiligten erhöht."

