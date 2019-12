Weit und breit keine Besucher zu sehen. Der Pariser Eiffelturm blieb am Donnerstag geschlossen. Spektakulärer ging es auf den Straßen Frankreichs zu. Wie hier in Nantes, wo Demonstrierende Wurfgeschosse auf Sicherheitskräfte schleuderten. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Festnahmen. Der größte Streik im öffentlichen Dienst seit Jahrzehnten legte große Teile der Infrastruktur lahm. Wie der Gewerkschaftsbund CGT mitteilte, seien im ganzen land rund 1,5 Millionen Menschen auf die Straßen gegangen. Innenminister Christophe Castaner hatte gewarnt, Tausende Aktivisten der Anarchisten-Szene und aus dem Lager der Gelbwesten würden den Tag für Krawalle nutzen. Damit hatte er vermutlich Recht. In Paris, im Zentrum der Gewerkschaften, liefen die Demonstrationen zunächst friedlich ab. Tausende, hauptsächlich Bahnangestellte und Seeleute, gingen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron auf die Straßen. Sie fürchten um ihre Sonderregelungen, die sie früher in Pension gehen lassen als normale Arbeiter. CGT-Chef Philippe Martinez: "Die Regierung will uns spalten. Sie versuchen jene zu stigmatisieren, die sie Privilegierte nennen. Die Antwort kriegen sie auf den Straßen. Aus dem privaten und öffentlichen Sektor, alle sind sie gekommen. Rentner sind hier, die Jugend ist hier. Es zeigt, dass wir alle davon betroffen sind, von diesem schlechten Antrag. Wir stehen alle gemeinsam hier, um zu sagen: Wir wollen das nicht." Am Abend kam es in der Hauptstadt zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Autos gingen in Flammen auf, die Demonstranten schlugen Scheiben ein. Teilnehmer der Gelbwestenbewegung wurden von der Polizei gewaltsam zurückgedrängt. Es kam zu Festnahmen. Das Rentensystem geht in einigen Punkten auf die Zeit von König Ludwig, den 14. zurück - also auf das 17. Jahrhundert. Laut OECD-Daten steckt Frankreich rund 14 Prozent der Wirtschaftsleistung in das Rentensystem, in Deutschland sind es nur zehn Prozent. Macron hält das System für unfair und zu teuer. Er fordert ein einheitliches System, das für alle Franzosen gleichermaßen gelten soll.