Mit größter Vorsicht legt der junge Israeli Oz Cohen den Goldschatz frei. Diese Münzen sind ein archäologisches Ereignis, trotz ihres eher unscheinbaren Aussehens. Und es sind Hunderte von ihnen, aus der Versenkung geborgen von Jugendlichen, die bei der Ausgrabung vor geplanten Bauarbeiten mitten in Israel helfen. Mehr als ein Jahrtausend schlummerten die Goldmünzen in einem Tongefäß. Das wurde, so meinen die Forscher, irgendwann im 9. Jahrhundert hier vergraben, gesichert mit einem Nagel, wohl von seinem Besitzer und in der Hoffnung, sich den Reichtum zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzueignen. Warum das dann nicht geschah und um wen es sich handelte, darüber kann heute nur spekuliert werden. Doch zur aktuellen Bedeutung des Grabungserfolges kann Galit Tal von der zuständigen Denkmalbehörde Eindeutiges sagen. "Das Einzigartige an diesem Depotfund ist, dass er uns viel über den internationalen Handel in dieser Zeit und in dieser damals aufstrebenden und florierenden Region zeigt, im Gegensatz zum Handelsverkehr in Europa in dieser Epoche, wo die Goldnutzung abnahm." In der Gegend sollen damals, in der Periode des islamischen Abbasiden-Reichs, Werkstätten gestanden haben. In jedem Fall hätten die nun sichergestellten 425 Münzen aus purem Gold einen erheblichen Geldwert gehabt, wohl genug für den Kauf einer Luxusvilla in einer teuren Nachbarschaft, so die Archäologen. Der 18-jährige Cohen, der den Schatz gemeinsam mit anderen Helfern entdeckte, hatte so einen Fund nicht auf dem Schirm gehabt. Er gab an, die Münzen zunächst für profane Blätter gehalten zu haben.

