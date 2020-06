George Floyd: Drei weitere Polizeibeamte angeklagt

Die weltweiten Proteste für mehr Gerechtigkeit im Fall George Floyd haben offenbar Wirkung gezeigt. Drei weitere ehemalige Polizeibeamte, die bei dem tödlichen Einsatz am 25. Mai dabei waren, wurden am Mittwoch angeklagt. Hauptangeklagter ist nach wie vor der weiße Ex-Beamte Derek Chauvin, dem nunmehr Mord zweiten Grades zur Last gelegt werde, wie der Generalstaatsanwalt von Minnesota Keith Ellison mitteilte. "Wir sind heute hier, weil George Floyd heute nicht hier ist. Er sollte hier sein, er sollte am Leben sein, aber das ist er nicht. Vor neun Tagen hat die Welt ihm dabei zugesehen, wie er seine letzten Worte sagte: "Ich kann nicht atmen", und um sein Leben bettelte." Ellison glaube, er habe genügend Beweise, um Chauvin und seine mutmaßlichen Mittäter zu verurteilen. Chauvin drohen damit bis zu 40 Jahre Haft. Die drei anderen Beteiligten würden wegen Beihilfe und Anstiftung zum Mord angeklagt. Das Entsetzen über Floyds Tod ist auf der ganzen Welt groß. Im US-Fernsehen wurde US-Präsident Donald Trump gefragt, was er gedacht und gefühlt habe, als er das Video gesehen habe. "Nun, es war eine schreckliche Sache. Es hätte nie passieren dürfen. Ich glaube, mit dem Polizisten ist irgendetwas durchgegangen. Und die drei anderen, die zugesehen haben, glaube ich, kann man nicht in dieselbe Kategorie einordnen, aber es war definitiv etwas Schlechtes und nichts Gutes ergibt sich daraus. Es war eine sehr schlechte Sache." Eine offizielle Stellungnahme Chauvins gab es bisher noch nicht. Trump sagte in dem Interview, dass er glaube, dass die Nation Recht und Ordnung brauche. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Tagen vermehrt den Einsatz des Militärs gegen die teils gewalttätigen Protestierenden im ganzen Land angeboten. Viele fürchten, dass die US-Army dadurch in ein schlechtes Bild gerückt werden könnte. Seit Jahrhunderten hatte sie stets einen heldenhaften Ruf in der Gesellschaft. Die Polizei und die Nationalgarde machen laut Trump einen guten Job. Auch am Mittwoch setzten sie wieder Tränengas, Pfefferspray, Gummi- und Plastikgeschosse ein, um Protestierende auseinanderzutreiben, die gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen gingen.