Er ist wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd wegen Mordes angeklagt. Nun ist der Polizist Derek Chauvin auf Kaution freigekommen. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, hat Chauvin eine Kaution in Höhe von einer Million Dollar hinterlegt. Bei dem Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis hatte der Beamte Chauvin sein Knie fast neun Minuten lang in Floyds Nacken gedrückt - trotz aller Bitten des 46-Jährigen, ihn atmen zu lassen. Er muss sich nun wegen Mordes vor Gericht verantworten, wie aus dem Haftbefehl hervorgeht. Darauf stehen in Minnesota bis zu 40 Jahre Haft. Drei andere Beamte wurden wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Nach bisherigen Planungen soll der Prozess Anfang März beginnen. Bereits im Juni hatte die zuständige Richterin die Bedingungen für eine vorläufige Haftentlassung Chauvins festgelegt: Bei einer Freilassung dürfe er den US-Bundesstaat Minnesota nicht verlassen, keinen Kontakt zur Familie Floyd aufnehmen und müsse Schusswaffen in seinem Besitz abgeben. Die auf Videoaufnahmen festgehaltenen Szenen vom Tod des 46-jährigen Floyd hatten heftige Proteste in den USA und anderen Ländern ausgelöst.

