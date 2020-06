Nach dem Tod von George Floyd hat dessen Bruder zu friedlichen Protesten aufgerufen. Gewalt nütze niemandem etwas sondern spalte die Gemeinschaft, so Terrence Floyd am Montag vor dem Lebensmittelladen, vor dem sein Bruder starb. Terrence Floyd rief die Trauernden auf, an sich selbst zu arbeiten und so die eigene Situation zu verbessern. "Lasst uns aufhören zu denken, dass unsere Stimme nicht zählt. Lasst uns zur Wahl gehen! Nicht nur zur Präsidentschaftswahl, auch zu den Vorwahlen. Bildet euch. Wartet nicht darauf, dass euch jemand sagt, wer wohin gehört. Bildet euch, damit ihr wisst, wen ihr wählen wollt. So werden wir sie schlagen. Wir sind viele." Vor rund einer Woche war ein Video von der Verhaftung des 46-jährigen George Floyd publik worden. Es zeigt, wie ein weißer Polizist Floyd minutenlang auf den Boden drückt, so dass er schließlich stirbt. Seither kommt es in vielen Städten der USA zu Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Diese schlagen immer wieder in Gewalt um.