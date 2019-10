In New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist es am Samstag zu einem teilweisen Einsturz eines geplanten Hard-Rock-Hotels gekommen. Der Polizeichef Tim McConnell sagte dazu am Samstag in New Orleans: "Es gibt einen bestätigten Toten und zwei Personen werden noch vermisst. Wir ermitteln und befragen die Arbeiter, die in dem Gebäude waren. Und wir glauben zu wissen, wo sie sein könnten. Aber noch haben wir sie noch nicht gefunden." Auf der Baustelle, die in der Gegend des historischen French Quarters von New Orleans liegt, war ein Teil des Gebäudes plötzlich abgesackt und auf die Straße gekippt. Am Abend stellten Menschen Kerzen auf und hielten eine Mahnwache. Die Restaurant- und Hotelkette Hard Rock International war eigenen Angaben nach nicht in die Bauarbeiten eingebunden. Man habe lediglich eine Lizenzvereinbarung mit dem Gebäudebesitzer gehabt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher noch nicht bekannt.