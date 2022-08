STORY: Das höchste Gericht des Bundesstaates New York hat dem ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein erlaubt, gegen seine Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung Berufung einzulegen. Die Oberste Richterin Janet DiFiore habe am 19. August "die Erlaubnis zur Berufung erteilt", schrieb das Gericht in einem Schreiben vom Montag, das an Weinsteins Anwälte ging und am Mittwoch öffentlich wurde. Die Gründe, die zu der Entscheidung führten, wurden nicht veröffentlicht. Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn in Kalifornien blieben davon unberührt, hieß es. Nach Abwägung der Argumente von Weinsteins Anwälten und der Staatsanwaltschaft kann das Gericht die Verurteilung aufrechterhalten oder ein neues Verfahren anordnen, was jedoch als unwahrscheinlich gilt. Im vergangenen Juni hatte ein untergeordnetes Berufungsgericht die Verurteilung aufrechterhalten und dabei die Argumentation zurückgewiesen, der Richter in Manhattan haben sich im Prozess Fehler zu schulden kommen lassen. Weinsteins Anwalt Arthur Aidala sagte, sein Mandant habe stets seine Unschuld beteuert und sei zuversichtlich, dass das Gericht seine Verurteilung aufheben werde. Der 70-jährige Weinstein, ein einst mächtiger Hollywood-Produzent, war zu einer der prominentesten Protagonisten der #MeToo- und #TimesUp-Bewegungen geworden, die sexuellen Missbrauch auf den höchsten Ebenen der amerikanischen Wirtschaft, der Unterhaltung und der Medien anprangerte.

