WikiLeaks-Gründer Julian Assange bleibt in Haft. Ein Londoner Gericht lehnte am Mittwoch einen Antrag ab, ihn gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß zu setzen. Es bestehe Fluchtgefahr, erklärte die zuständige Richterin. Am Montag hatte sie entschieden, dass der 49-Jährige nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Es bestehe die Gefahr, dass er Suizid begehen könne. Assange, bei dem Autismus und Asperger-Syndrom diagnostiziert worden seien, habe wiederholt unter schweren Depressionen gelitten und gegenüber Medizinern Selbstmordgedanken geäußert. Assanges Partnerin Stella Moris, die mit dem 49-Jährigen zwei Kinder hat, zeigte sich am Mittwoch von der Entscheidung enttäuscht: "Dies ist eine große Enttäuschung. Julian sollte gar nicht erst im Belmarsh-Gefängnis gewesen sein. Ich fordere das Justizministerium auf, die Anklage fallen zu lassen und den Präsidenten der Vereinigten Staaten auf, Julian zu begnadigen. Vielen Dank." Bei einer Verurteilung in den USA drohen Assange laut seinen Anwälten Jahrzehnte Haft. Die Vereinigten Staaten werfen ihm unter anderem Verstoß gegen ein Spionagegesetz vor. Assange hatte vor rund zehn Jahren über seine Enthüllungsplattform WikiLeaks Hunderttausende geheime US-Berichte und Diplomatendepeschen veröffentlicht, die er von Informanten bekam. US-Ermittlern zufolge gilt der gebürtige Australier damit als Staatsfeind. Für seine Anhänger ist er dagegen ein Held, der Machtmissbrauch sowie Fehlverhalten der USA in den Kriegen in Afghanistan und dem Irak aufgedeckt hat.

